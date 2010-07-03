В Госдуме рассказали, как бороться с обострением психических расстройств

В РФ каждый четвертый-пятый житель страдает той или иной психопатологией. По данным Минздрава, показатель соотношения числа психически нездоровых людей на 100 тысяч населения в прошлом году составил 416,9 человека. Об этом ИА "НСН" рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
"Весной некоторые виды психических расстройств чаще манифестируют. Важна система диспансеризации больных, это важное достижение отечественной психиатрии, которое важно не потерять. Также очень важно избегать алкоголя и других психоактивных веществ, беспорядочных половых связей, курения, стараться вести здоровый образ жизни", – сообщил Говорин.
Ранее в Минздраве составили список самых распространенных психических расстройств у россиян. На первом месте оказались расстройства непсихотического характера, которые диагностированы у 2 000 647 жителей страны. На втором месте находятся психозы, состояния слабоумия и шизофрения. А третье место занимает умственная отсталость.
Социологи назвали число интернет-зависимых россиян. Четверть взрослого населения России проводит в интернете больше четырех часов в день. Их количество сопоставимо с теми, кто столько же времени уделяет просмотру телевизора. Примечательно, что интернет-зависимость уже привела к появлению детей поколения digital native, которые пользуются гаджетами с раннего возраста. У них, как отмечают социологи и врачи, возникают определенные мозговые изменения.
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