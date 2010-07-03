Матвиенко предложила установить турники в СИЗО

Установить спортивный инвентарь для заключенных в СИЗО предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Свою идею она озвучила на парламентских слушаниях "Обеспечение государственными и муниципальными заказами учреждений уголовно-исполнительной системы РФ", передает Агентство "Москва".
Спикер верхней палаты парламента отметила, что тема привлечения заключенных к спорту активно обсуждается.
"Почему не поставить турники, почему не поставить ворота на прогулочных площадках, баскетбольные кольца? Почему не привлечь их к спорту?" – поинтересовалась Матвиенко.
Она напомнила, что в местах заключения родился музыкальный жанр шансон. По мнению Матвиенко, спорт – это такое же развлечение. При этом через него узники, как отмечает председатель Совфеда, смогут вернуться к здоровому образу жизни.
Прежде члены Совфеда выразили готовность рассмотреть предложения сотрудников ФСИН, согласно которым люди, находящиеся в СИЗО, смогут заниматься физкультурой.
Тема спорта в СИЗО получила новое развитие, когда в следственном изоляторе оказались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, арестованные за хулиганство. С момента их заключения Мамаев принял участие в матче с другими заключенными, а Кокорин некоторое время посещал тренировки, чтобы восстановиться после травмы колена.
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