Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в понедельник

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона, информирует портал "Метеоновости".

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 4 до 6 градусов тепла, по области – от плюс 1 до плюс 6 градусов. Ветер будет дуть западный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм ртутного столба. Относительная влажность около 65%.

Ранее сообщалось, что в последний понедельник марта небо затянут облака, хотя время от времени будет показываться солнце.

Синоптики пообещали, что к ближайшим выходным в столице потеплеет до +13 градусов. Однако в середине недели москвичей ждет последний удар зимы. Согласно прогнозам, во вторник и среду может выпасть около трети мартовской нормы осадков.

Настоящая весенняя погода установится в Москве не раньше середины апреля.