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Покупки музыкальных инструментов в России выросли на 26% за год, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Аналитики выяснили, что в прошлом году россияне чаще всего покупали музыкальное оборудование, при этом его продажи возросли на 33%. Продажи микрофонов увеличились на 28%, а клавишных инструментов – на 17%.

По данным исследования, чаще всего покупки совершались в офлайн-точках. На их долю пришлось 50,3% от общего объема продаж.

"Рост продаж музыкальных инструментов и оборудования в среднем более чем на четверть к предыдущему году мы связываем в первую очередь с тем, что в текущих мировых реалиях россияне все больше задумываются о личном комфорте, моральной и психологической составляющей", – рассказала директор по маркетингу сети магазинов музыкальных инструментов Марина Новикова.

Также запуск собственных торговых марок способствовал значительному росту продаж, что привело к расширению ассортимента продукции в среднем ценовом диапазоне, отметила эксперт.

Цена на звуковое оборудование, микрофоны и клавишные инструменты зависит от марки, модели и технических параметров, обратили внимание аналитики. Средняя стоимость оборудования составляет от 4 900 до 45 900 рублей, микрофона – до 35 600 рублей, а цифрового пианино – примерно 242 000 рублей.

Ранее исследователи сообщали, что россияне стали больше тратить. Эксперты объяснили это подорожанием товаров и ростом зарплат.

Кроме того, по данным ВЦИОМ, москвичи стали чаще делать ненужные приобретения. Каждый второй посетитель маркетплейсов совершает спонтанные покупки, утверждают исследователи.