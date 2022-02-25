Москвичей проконсультируют по цифровым финансовым услугам в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта, в Москве запланировано проведение выездных консультаций для потребителей в крупных торговых и многофункциональных центрах.

Уточняется, что консультации пройдут с 11 по 15 марта. Среди мест проведения мероприятий – ТЦ "Афимол Сити", "Метрополис", "Колумбус", "Ханой", "Щука" и другие. Узнать полную информацию о дате, времени и всех местах проведения консультаций можно на сайте центра госуслуг Москвы и на сайте столичного Роспотребнадзора.

"Пандемия COVID-19 усилила тенденцию, связанную с развитием цифровых услуг. Использование цифровых технологий и интернета позволило финансовым организациям ускорить и упростить доступ к своим услугам. Безусловным преимуществом такого развития является прозрачность и скорость оказания финансовых услуг", – говорится в релизе.

Отмечается, что люди используют цифровые, финансовые услуги каждый день. Однако, помимо удобств, существуют и большие риски финансового мошенничества.

Кроме того, наблюдаются и актуальные проблемы в данной сфере. Среди них – навязывание дополнительных услуг без согласия потребителя, отказ в предоставлении финансовых услуг, блокировка банковских карт. В связи с этим столичный Роспотребнадзор организовывает консультации для граждан по различным вопросам законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Ранее специалисты назвали популярные схемы финансовых махинаций. По словам руководителя лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерия Баулина, более чем в половине случаев финансовых махинаций оказываются замешаны родственники.

