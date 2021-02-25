Умер художник-постановщик мультфильмов про Винни-Пуха Владимир Зуйков

Фото: ТАСС/Евгений Волчков

Художник-постановщик мультфильмов про Винни-Пуха Владимир Зуйков скончался от коронавируса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу киностудии "Союзмультфильм".

Создатель анимационных фильмов ушел из жизни в возрасте 86 лет.

"К сожалению, одного из выдающихся мастеров отечественной анимации не стало. Глубоко соболезнуем друзьям, родным и коллегам Владимира Николаевича", – сказали в пресс-службе.

Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года. Он окончил Московский педагогический институт имени Потемкина, преподавал в школе, работал иллюстратором в книжных издательствах, журналах и газетах.

Он принял участие в создании более 30 мультфильмов, в том числе в лентах "Фильм, фильм, фильм", "Халиф-аист" и других.