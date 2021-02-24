Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в его квартире в Москве

Фото: кадр из фильма "Легкие шаги" (1989), режиссер – Елена Машкара

Актера Дмитрия Писаренко обнаружили мертвым в его квартире в центре столицы, сообщает ТАСС.

61-летнего артиста нашли после того, как его родственник забил тревогу. Он раз в неделю навещал Писаренко и привозил продукты. В один из таких визитов родственнику никто не открыл дверь, после чего он вызвал полицию.

Прибывшие в квартиру на Тверской улице полицейские взломали дверь и обнаружили тело актера. Следов насильственной смерти на нем не было. По словам его родственника, актер был болен острым панкреатитом.

Писаренко сыграл в более 20 фильмах. Среди них "Царь Иван Грозный", "Лермонтов" и "Ревизор".