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Москва 24

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Общество

14:33

В Госдуме предложили увеличить в 10 раз наказание за лесные пожары

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах могут вырасти в 10 раз. Законопроект, который предусматривает ужесточение наказаний, будет рассматриваться в Государственной думе, сообщает газета "Известия".

Согласно инициативе, предлагается вдвое увеличить штрафы для должностных и юридических лиц, а также для предпринимателей. В настоящий момент административные взыскания за природные пожары составляют 3–4 тысячи рублей для граждан, 10–50 тысяч – для должностных лиц и от 50 тысяч до 1 миллиона рублей – для юридических лиц.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что увеличение штрафов обосновано высокой степенью общественной опасности. Кроме того, отмечается, что природные пожары представляют реальную угрозу жизни людей.

Изменения могут быть внесены в статьи 8.32 и 20.4 Кодекса об административных правонарушениях.

Как считают авторы данного законопроекта, сейчас наказание незначительно, в результате это никого не останавливает от совершения правонарушений.

"Этот законопроект очень важен, поэтому мы его поддержим. Это подтверждают статистические данные потерь сожженных пожарами лесов и цифры ущерба", – подчеркнул первый заместитель председателя фракции "Единой России" Адальби Шхагошев.

Ранее вступили в силу новые правила разведения костров на дачах. Владельцам частных домов в населенных пунктах теперь запрещено сжигать мусор и разводить костры на территории.

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