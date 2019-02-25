Собчак сообщила о самоубийстве Малашенко

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Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила о смерти медиаменеджера Игоря Малашенко.

"Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб", – написала Собчак.

Также смерть Малашенко подтвердил бывший сотрудник штаба Собчак журналист Тимур Валеев, отметив, что эту информацию он получил "от семьи".

Ранее стало известно, что политтехнолог и экс-медиаменеджер Игорь Малашенко найден мертвым в Испании. Ему было 64 года. Когда и где состоятся прощание и похороны, пока не уточняется.

В разные годы Малашенко занимал посты гендиректора РГТРК "Останкино", ТОО "Телекомпания "НТВ" и канала RTVi (Нью-Йорк, Киев). С 2009 года работал в компании "Интер ТВ" (Лондон). Также работал в компании Media-Most International, был президентом телекомпании Overseas Media Productions. Возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года.