В Москве за сутки выявили 2 424 случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

За минувшие сутки в Москве зафиксировали 2 424 новых случая COVID-19. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 99 пациентам. Вылечились от коронавируса 2 013 человек, скончались 11 зараженных.

В общей сложности в Москве выявили 3 335 131 случай заражения COVID-19. Выздоровели за период пандемии 3 138 564 человека, а умерли 47 820 пациентов.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в условиях пандемии коронавируса в стране сформировалась негативная тенденция в области репродуктивного здоровья жителей. Вместе с тем он сообщил о необходимости вакцинации для женщин, вынашивающих детей, и тех, кто только планирует беременность.



Телеканал Москва 24 провел опрос об отношении к коронавирусу в Сети

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