На станции скорой помощи им. Пучкова проводят проверку из-за грубого разговора с врачом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После публикации аудиозаписи разговора между врачом и его руководителем на станции скорой и неотложной помощи имени А. С. Пучкова организовали проверку, сообщает ТАСС.

"Для уточнения всех обстоятельств администрация станции обязательно пригласит участников данного разговора", – говорится в сообщении администрации учреждения.

Также там добавили, что на станции категорически неприемлемы какие-либо высказывания и выражения в грубой и некорректной форме по отношению к персоналу. Будет организована дополнительная беседа с сотрудниками о необходимости соблюдения норм этики при общении в коллективе.

Ранее в СМИ появилась информация, что при разговоре с врачом, который пытался взять больничный из-за температуры, заведующая подстанцией московской скорой помощи использовала грубые высказывания.