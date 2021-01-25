В ГД оценили идею увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя

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Первый заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева об увеличении штрафов за склонение несовершеннолетних к употреблению спиртного. Об этом сообщает RT.

По его словам, склонение детей к употреблению алкоголя является проблемой.

"Если это происходит или в насильственном порядке, или это происходит ненасильственно, – значит, вовлечение, но в любом случае это должно жестко наказываться. Вплоть до уголовной (ответственности. – Прим. ред.), я думаю. Это же страшное дело", – сказал Тумусов.

Депутат подчеркнул, что поддержал бы ужесточение мер.

Ранее Хамзаев предложил в 10 раз увеличить штрафы за склонение детей к употреблению алкоголя. Общественный деятель отправил письмо на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

В тексте письма говорится, что распитие спиртного даже в небольших дозах опасно для здоровья ребенка. По словам автора инициативы, регулярное употребления алкогольной продукции приводит к алкоголизму среди несовершеннолетних.

