В ГД оценили идею увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя

Фото: depositphotos/Sonar
Первый заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева об увеличении штрафов за склонение несовершеннолетних к употреблению спиртного. Об этом сообщает RT.
По его словам, склонение детей к употреблению алкоголя является проблемой.
"Если это происходит или в насильственном порядке, или это происходит ненасильственно, – значит, вовлечение, но в любом случае это должно жестко наказываться. Вплоть до уголовной (ответственности. – Прим. ред.), я думаю. Это же страшное дело", – сказал Тумусов.
Депутат подчеркнул, что поддержал бы ужесточение мер.
Ранее Хамзаев предложил в 10 раз увеличить штрафы за склонение детей к употреблению алкоголя. Общественный деятель отправил письмо на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.
В тексте письма говорится, что распитие спиртного даже в небольших дозах опасно для здоровья ребенка. По словам автора инициативы, регулярное употребления алкогольной продукции приводит к алкоголизму среди несовершеннолетних.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: