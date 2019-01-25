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06:42

Сурово-морозная погода пришла в столичный регион

общество погода

06:42

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Предстоящим днем Москва и область будут находиться вблизи центра антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 12-10 градусов мороза, по области до минус 15 градусов. Ветер слабый.

Атмосферное давление в средине дня составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%, сообщается на портале "Метеоновости".

По словам синоптиков, в Москве сохранится морозная погода с температурой воздуха на 6-7 градусов ниже климатической нормы. В сочетании с высокой влажностью воздуха такая погода ощущается человеком, как сурово-морозная.

Отмечается, что атмосферное давление растет и будет на 10 единиц выше нормы.

Ранее сообщалось, что морозы, захватившие почти всю Европейскую часть России, продержатся в регионе до воскресенья.

В субботу усилится восточный ветер, ожидаются снег и метели. В воскресенье ветер стихнет, снегопады ослабеют и резко потеплеет. Ожидается -1... -6 градусов. Это на три градуса выше средних многолетних значений.

Отмечается, что за выходные в городе может выпасть 8–10 миллиметров осадков или 20% месячной нормы осадков.

общество погода

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