Совфед разрешил использовать водительские права для идентификации личности

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Совете Федерации одобрили закон, разрешающий использовать водительские права для идентификации клиентов финансовых и других организаций, которые подпадают под действие антиотмывочного закона.
Закон позволяет любой осуществляющей операции с денежными средствами организации поручить банку провести идентификацию своих клиентов. В настоящее время этим правом обладают только профессиональные участники рынка ценных бумаг.
Организации также получили право с согласия клиента использовать единую систему идентификации и аутентификации для подтверждения достоверности сведений. Для проведения упрощенной идентификации можно будет указывать номер водительских прав в дополнение к паспортным данным.
Водительские права могут стать альтернативой СНИЛ или ИНН, которые также необходимо предоставлять для упрощенной идентификации. Кроме того, увеличивается с 15 000 до 40 000 рублей размер страховых премий, которые поступают страховщикам от физлиц по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации.
Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон об ответственности за неуплату алиментов и их перечисление в неполном объеме. По словам авторов закона, обычно к ответственности привлекают тех, кто полностью не платит алименты в течение двух и более месяцев, но это не касается должников, которые оплачивает только часть алиментов.
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