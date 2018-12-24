Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе

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Последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной, напомнили в Роструде. Выходной день с ближайшей субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на ведомство, новогодние каникулы в России начнутся в воскресенье, 30 декабря, и закончатся 8 января 2019 года включительно. При этом работать после долгих праздников россиянам предстоит всего три дня – с 9 по 11 января.

Ранее Роструд утвердил производственный календарь на 2019 год. Нерабочие дни 5 и 6 января, попадающие на период новогодних выходных, добавят к выходным в мае. Кроме того, перенесут и красный день календаря 23 февраля: выходным станет 10 мая. Таким образом, длинные выходные россиян ждут с 30 декабря по 8 января, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 12 мая и с 2 по 4 ноября. В ведомстве также отметили, что, согласно Трудовому кодексу, накануне праздничных дней рабочее время сокращается на один час.