Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Фото: портал Москва 24/Юлия Накошная
Коммунальная техника вышла на улицы Москвы из-за снегопада, передает телеканал Москва 24. Местами выпало до пяти сантиметров снега. К вечеру может выпасть еще четыре сантиметра.
Спецтехника проводит сплошное прометание улично-дорожной сети. На магистралях и тротуарах проводят противогололедную обработку. Непрерывно убирают подходы к станциям метро, остановкам общественного транспорта и тротуары.
Также рабочие ручной уборки приступили к очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи.
Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
Ранее МЧС предупредило жителей московского региона о снеге, метели и гололедице 24 декабря. Горожанам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Автомобили лучше парковать в гараже или как минимум вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
В этот день выпадет 12 миллиметров осадков в виде снега – это около 22 процентов декабрьской нормы осадков, то есть примерно ее пятая часть.
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