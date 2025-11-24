Форма поиска по сайту

24 ноября, 11:14

Общество
Юрист Салкин: придверный коврик должен находиться в соответствии с пожарной безопасностью

Эксперт рассказал, что за грязный придверный коврик можно получить штраф

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

За грязный придверный коврик владельцы квартир могут получить штраф до 1 тысячи рублей, сообщает News.ru со ссылкой на юриста Михаила Салкина.

По его словам, если коврик находится в общем коридоре, то должны соблюдаться нормы содержания общего домового имущества. Класть такие текстильные изделия в соответствие с правилами пожарной безопасности не запрещено. Однако если коврик грязный и вредит санитарному состоянию помещения, то управляющая компания в праве принять меры по ликвидации источника неприятных запахов, насекомых и бактерий, подчеркнул Салкин.

"Случаи наложения штрафов за антисанитарный придверный коврик мне неизвестны, но в теории можно привлечь к административной ответственности", – отметил юрист.

Эксперт рассказал, что по статье 6.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта") возможен штраф. Его размер варьируется от 500 до 1 000 рублей.

Ранее член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов рассказал о штрафе медицинским и фармацевтическим компаниям за выброс просроченных лекарственных средств. Эксперт отметил, что за это грозит ответственность по статье 8.2 КоАП РФ ("Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления") и может привести к серьезным штрафам и проблемам с лицензированием. При этом для физических лиц прямого запрета на выброс лекарства в контейнеры бытовых отходов нет.

