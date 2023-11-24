Кремлевскую елку срубят в середине декабря в Подмосковье – Рослесхоз

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Елку, которая будет установлена на Соборной площади Кремля, срубят в десятых числах декабря в Подмосковье. Об этом в комментарии для "Аргументы и факты" рассказал глава Россельхоза Иван Советников.

Как сообщил Советников, кремлевская елка растет недалеко от рабочего поселка Фряново, однако точно местоположение дерева не сообщается.

"Это секрет. Иначе дерево может пострадать от вандалов", – пояснил Советников.

Выбирать кремлевскую елку начинают еще в июне и составляют список из двух десятков кандидатов. В итоге специалисты определяют самую красивую, пушистую и высокую. В назначенный день ее торжественно срубают.

Ранее сообщалось, что в продаже уже появились живые новогодние елки уже появились в продаже. Например, через интернет можно заказать датскую елку. Что же касается российских, то к Новому году в питомниках спилят около 60 тысяч елей, сосен и пихт. При этом цены по сравнению с 2022 годом если и вырастут, то незначительно.