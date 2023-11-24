Депутат Госдумы предложил уравнять понятия "брак" и "семейный союз"

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Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Антон Ткачев направил главе министерства труда и соцзащиты РФ Антону Котякову инициативу о необходимости уравнять в Семейном кодексе понятия "брак" и "семейный союз", передает ТАСС.

"У граждан будет возможность выбора наименования официального документа, подтверждающего заключение добровольного союза мужчины и женщины", – сказано в обращении.

Депутат объяснил, что в настоящее время союз мужчины и женщины может быть юридически зарегистрирован лишь браком. Но, по его словам, некоторые люди негативно воспринимают это понятие, так как в русском языке "брак" используется и в значении какого-либо дефекта. Поэтому включение в Семейный кодекс словосочетания "семейный союз" будет лучше обозначать суть союза мужчины и женщины и имеет положительную коннотацию.

Также Ткачев добавил, что приравнивание понятий "брака" и "семейного союза" на законодательном уровне поможет защитить и укрепить традиционные ценности семьи. При этом он отметил, что в случае изменений не нужно будет менять другие законодательные акты.

"Для нотариусов, судов, органов власти "свидетельства о заключении брака" и "свидетельства о заключении семейного союза" будут иметь одинаковую юридическую силу", – уточнил он.

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