Среди вакцинированных от COVID-19 москвичей разыграли еще две квартиры
Пятый, заключительный розыгрыш квартир в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" состоялся в прямом эфире телеканала Москва 24. Его участниками стали привитые от коронавируса жители столицы.
Победителями стали Светлана Ильинична и Александр Сергеевич. Победителей назвал российский телеведущий и писатель Михаил Ширвиндт.
Розыгрыш недвижимости в Москве проводился для совершеннолетних граждан, которые в период с 15 по 21 ноября получили первый компонент вакцины от COVID-19. Аналогичная возможность была предоставлена прошедшим ревакцинацию.
Проверить свой выигрыш можно на официальном сайте программы "Вакцина – твой ключ к здоровью!". Чтобы проверить, вошли ли вы в число победителей, необходимо указать номер полиса ОМС.
Инициатором акции стала Московская торгово-промышленная палата при поддержке столичных застройщиков, которые предоставили 10 квартир. Розыгрыш проводили в качестве одной из мер, стимулирующих вакцинацию.
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