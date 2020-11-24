Рудковская рассказала о подозреваемых заказчиках публикации о ее сыне

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Продюсер Яна Рудковская заявила Москве 24, что хочет, чтобы авторы и заказчики публикации в Telegram-канале об их с Евгением Плющенко сыне получили реальное наказание.
Ранее в Instagram она сообщила, что было возбуждено уголовное дело по факту появления в СМИ информации о якобы имеющейся у ребенка болезни. Рудковская рассказала, что статью с ложными данными опубликовали "один омерзительный Telegram-канал и друзья из "СтарХита".
В материале говорится, что у семилетнего мальчика синдром Аспергера (один из видов аутизма). Продюсер добавила, что дело ведут, в частности, адвокаты Александр Добровинский, Анна Бутырина и Марина Дубровская.
"Пусть суд решает, какое наказание будет у авторов и заказчиков статьи. Но я хочу, чтобы закрыли Telegram-канал, который распространял эту информацию. И те, кто заказал это все, и те, кто взял за это деньги, – они тоже должны быть наказаны. Я хочу, чтобы был реальный какой-то срок, чтобы наказание не было условным: пусть это будет маленький срок, пусть полгода, пусть исправительные работы или еще что-то. Но хочется, чтобы эти люди были наказаны и в следующий раз думали, писать про маленьких детей или нет", – заявила Рудковская.
Она также рассказала, что догадывается, кто является возможным заказчиком.
Адвокат Яны Рудковской Александр Добровинский пояснил Москве 24, кто может стать ответчиком по уголовному делу.
"Так как это уголовное дело, то у нас, очевидно, будут фигурировать заказчики, которые это сделали, и авторы, и Telegram-канал, и даже, наверное, "СтарХит", если его это коснется, и так далее. Это все впереди, события только разворачиваются", – сказал он.
Рудковская также отметила, что на судебном иске борьбу с оскорбительными публикациями в адрес ее сына не остановит.
"Самый главный мой фокус – это поправки в закон о СМИ, которые будут запрещать писать какую-либо информацию про детей без согласия их родителей. Мы можем писать у себя в соцсетях о них, но мы не разрешаем писать про наших детей в СМИ без нашего согласия, особенно информацию об их здоровье. Мы прорабатываем поправки с Александром Добровинским, у нас уже есть в Госдуме контакты и дорожная карта, как мы будем это делать", – пояснила продюсер.
Несколько месяцев назад сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко обратился за помощью к президенту России. Он попросил Владимира Путина принять закон, который запретил бы СМИ писать о нем "гадости".
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