Фестиваль "Московское лето. Цветочный Джем" наградили престижной премией

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Фестиваль "Московское лето. Цветочный Джем" удостоен VIII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре 2017 года в номинации "Событие года". Награду вручили главе департамента торговли и услуг Москвы Алексею Немерюку.
"Радостно осознавать, что московские фестивали высоко оценивают не только сами посетители, но и профессиональное сообщество мира ландшафтного дизайна", – цитирует Немерюка оргкомитет цикла мероприятий 'Московские сезоны'.
Глава департамента отметил, что в организации фестиваля помогли москвичи, к которым обратились с предложением самим сделать Москву такой, какой они хотели бы ее видеть.
Московский городской фестиваль "Московское лето. Цветочный Джем" проходил с 20 июля по 6 августа 2017 года более чем на 40 площадках. Мероприятия посетили более семи миллионов человек.
В рамках фестиваля состоялся Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна, в котором свои работы представили лучшие ландшафтные архитекторы из Италии, Франции, Великобритании, Белоруссии и России. Общественные пространства столицы украсили.
Также гости фестиваля могли посетить Международный ландшафтный форум, Цветочный рынок, цветочный бал, множество открытых лекций и мастер-классов.
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