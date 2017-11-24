Фестиваль "Московское лето. Цветочный Джем" наградили престижной премией

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Фестиваль "Московское лето. Цветочный Джем" удостоен VIII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре 2017 года в номинации "Событие года". Награду вручили главе департамента торговли и услуг Москвы Алексею Немерюку.

"Радостно осознавать, что московские фестивали высоко оценивают не только сами посетители, но и профессиональное сообщество мира ландшафтного дизайна", – цитирует Немерюка оргкомитет цикла мероприятий 'Московские сезоны'.

Глава департамента отметил, что в организации фестиваля помогли москвичи, к которым обратились с предложением самим сделать Москву такой, какой они хотели бы ее видеть.

Московский городской фестиваль "Московское лето. Цветочный Джем" проходил с 20 июля по 6 августа 2017 года более чем на 40 площадках. Мероприятия посетили более семи миллионов человек.

В рамках фестиваля состоялся Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна, в котором свои работы представили лучшие ландшафтные архитекторы из Италии, Франции, Великобритании, Белоруссии и России. Общественные пространства столицы украсили.

Также гости фестиваля могли посетить Международный ландшафтный форум, Цветочный рынок, цветочный бал, множество открытых лекций и мастер-классов.