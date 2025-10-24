Часть московских пенсионеров досрочно получат выплаты в ноябре

Фото: depositphotos/Koldunov

Часть столичных пенсионеров досрочно получат выплаты в ноябре. Об этом Москве 24 рассказали в отделении Фонда пенсионного и социального страхования России по Москве и Московской области.

Изменения в графике выплат пенсий и детских пособий за октябрь связаны с празднованием Дня народного единства. Из-за того, что некоторые даты платежей приходятся на выходные и праздничные дни, средства будут переведены жителям Московского региона раньше установленного срока, уточнили в организации.

Основные изменения коснутся пенсионеров, чьи платежи запланированы на 3 и 4 ноября – средства они получат 1-го числа. Дальнейшие выплаты будут осуществляться согласно графику.

Кроме того, 1 ноября на банковские карты родителей будут перечислены:



единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан;

пособие на первого ребенка до 3 лет;

пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

В свою очередь, 5-го числа будет осуществлена ежемесячная выплата из средств маткапитала на детей до 3 лет, а 7 ноября работающие родители получат платеж по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Вместе с тем в фонде напомнили о том, что все деньги поступают на банковские счета в течение всего дня, в связи с чем горожан призвали дождаться вечера, если средства не будут перечислены утром.

Для тех, кто получает выплаты через "Почту России", информацию о дате рекомендовали уточнить в отделении.

При этом, если гражданин не получал пенсию шесть месяцев подряд, то выплата приостанавливается, предупреждал ранее юрист Александр Хаминский. Он объяснил, что эту меру предусматривает пенсионное законодательство.

Такая ситуация может произойти, например, если счет для получения льготы был закрыт, а заявление со сведениями о новых реквизитах не было подано.

Кроме того, приостановление выплат может произойти, если в территориальный орган Соцфонда России поступили данные о том, что человек выехал на постоянное место жительство в иностранное государство, которое несет обязательства по пенсионному обеспечению граждан, проживающих на его территории.

