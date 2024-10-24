Инфекционист Мескина: во время процедуры маникюра можно заразиться гепатитами В и С

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Если на инструменты для маникюра попадает небольшое количество крови, то ими можно передать гепатиты В и С, а также ВИЧ. Об этом Москве 24 рассказала профессор, врач-инфекционист Елена Мескина.

Специалист напомнила, что от гепатита В уже есть прививки. Поэтому она рекомендовала сделать ее всем, кто ходит в салон.

При этом заразиться грибком во время маникюра маловероятно, ведь для этого нужна не столько кровь, сколько контакт с кожей, продолжила эксперт. По ее словам, грибковые инфекции любят влажную, рыхлую поверхность. Кроме того, для заражения должен быть длительный контакт.

"У нас есть разные инфекции, например бактериальные, и если человек болен той же стафилококковой или стрептококковой инфекцией, она тоже может передаться. Крайне редко может встретиться еще и герпетическая инфекция, которая вызывает панариций", – рассказала Мескина.

Врач отметила, что при должной обработке инструментов вероятности заразиться быть не должно, но полностью исключать риски нельзя. Все зависит от условий в салоне и времени, которое прошло между обработкой инструментов.

Не все вирусы погибают от простой обработки спиртом, поэтому инструменты нужно класть в раствор на определенное время, подчеркнула Мескина. Если мастер не выдерживает инструкцию, то риски получить заражение выше.

"В целом у нас есть санитарные правила, инструкции, которые позволяют нам четко знать, что нужно делать, чтобы не передать инфекции, и все зависит от того, насколько хорошо их придерживается человек. Поэтому любые заражения обусловлены человеческим фактором", – подытожила специалист.

Ранее нейл-мастер Анна Капля посоветовала не пытаться самостоятельно привести руки в порядок накануне похода в салон, особенно используя ножницы и кусачки. Это, указала она, может привести к травмам, и используемые мастером химические вещества способны попасть в рану и вызвать раздражение.

Кроме того, перед походом на маникюр лучше отказаться от использования масла, крема, любого питательного или увлажняющего средства для рук и ногтей, так как лишние жир и влага на коже – причины плохого сцепления искусственного материала с натуральной ногтевой пластиной.