До 11 градусов тепла ожидается в Москве в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода, небольшой дождь и до 11 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 24 октября, передает портал "Метеоновости".

Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. Будет дуть западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее рассказал об аномальном потеплении в регионах ЦФО.

Он также отметил, что октябрь 2020 года в Москве может войти в историю самых теплых месяцев за весь период метеонаблюдений.