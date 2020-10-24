До 11 градусов тепла ожидается в Москве в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Облачная погода, небольшой дождь и до 11 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 24 октября, передает портал "Метеоновости".
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. Будет дуть западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов.
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее рассказал об аномальном потеплении в регионах ЦФО.
Он также отметил, что октябрь 2020 года в Москве может войти в историю самых теплых месяцев за весь период метеонаблюдений.
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