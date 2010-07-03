Диетолог заявила о вреде куриного бульона

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Диетолог Елена Соломатина рассказала, что куриный бульон может оказаться вредным, сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, курица очень хорошо усваивается, в бульон от нее переходит много полезных веществ. Они помогают укреплению иммунной системы.

Эксперт также объяснила, что в курином бульоне содержится L-карнитин – вещество, обеспечивающее транспорт жирных кислот в жизненно важные органы. Благодаря этому они начинают эффективнее работать.

Специалист отметила, что в отвар часто добавляют специи. Они улучшают отхаркивающее действие, повышают прилив крови к слизистым, что тоже улучшает работу иммунитета.

Тем не менее сейчас с приготовлением куриного бульона дела обстоят не самым лучшим образом, предупредила диетолог. Продаваемые в магазинах куры содержатся не в тех условиях, что и раньше. Употреблять бульон, приготовленный с ними, не рекомендуется. Особенно это относится к первому отвару, который нужно слить, уточнила Соломатина.

"В крайнем случае в употребление пойдет второй бульон. Но он будет не таким насыщенным, ведь вместе с вредными веществами после первой отварки исчезает и часть питательных", – заявила она.

Крепкий бульон нельзя употреблять при мочекаменной болезни, панкреатите и подагре, напомнила диетолог. А бульон второго отвара остается хорошим средством для восстановления организма после заболевания, добавила эксперт.

"Тяжело сказать, что второй отвар вредный, но все же какая-то польза для выздоравливающего организма в нем есть", – резюмировала она.

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