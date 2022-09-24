В Москве выпало свыше 40% месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 40% месячной нормы осадков – 27 миллиметров – выпало в столице за неполные сутки, сообщили в московском метеобюро.

"В городе выпало более 40% месячной нормы осадков. Данные получены в 18:00 с главной метеостанции на ВДНХ", – отметил представитель метеобюро "Интерфаксу".

Уточняется, что месячная норма осадков в Москве в сентябре составляет 65 миллиметров.

Ранее сообщалось, что более 30 миллиметров осадков выпало к 14:00 в отдельных районах Москвы.

По данным столичного комплекса городского хозяйства, наибольшее число осадков выпало в западном, северо-восточном, восточном, юго-западном и северо-западном административных округах. Оперативный пропуск воды обеспечивают специалисты ГУП "Мосводосток". В частности, на улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники.

