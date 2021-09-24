Совкомбанк будет добиваться срока для бывшего сотрудника по делу о хищении данных

20:12
Фото: Ведомости/ТАСС/Евгений Разумный
Совкомбанк будет добиваться реального срока для бывшего сотрудника по делу о хищении данных и попытке продажи интернет-заявок на кредиты через Telegram, сообщается на сайте банка.
"Бывший сотрудник банка, находясь под следствием по делу о хищении данных, повторно разместил объявление о продаже данных интернет-заявок на кредиты через собственный телеграм-канал. Совкомбанк подал новое заявление в полицию по второму эпизоду попытки мошенничества", – говорится в сообщении.
Позднее в пятницу стало известно, что Роскомнадзор направил в Совкомбанк запрос по утечке данных клиентов и потребовал предоставить информацию о произошедшем.
В мае 2020 года в банке выявили сотрудника внешнего колл-центра, незаконно копировавшего интернет-заявки и продававшего их в социальных сетях. Злоумышленник был задержан и после отпущен под подписку о невыезде. В декабре 2020 года он был признан виновным по статье 183 части 3 УК РФ ("Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну") и осужден на 2 года условно.
Однако, находясь под следствием, экс-сотрудник продолжал копировать информацию и пытаться ее продавать. После было возбуждено уголовное дело, позже переданное в УФСБ России по Республике Дагестан. Сейчас уголовное дело направлено в суд по статье 183 части 3 и статьи 274.1 части 2 УК РФ ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации").
"Эта ситуация наглядно демонстрирует излишнюю мягкость российских законов в отношении данного типа преступлений, которой активно пользуются мошенники. Мы считаем, что российское законодательство по защите информации и коммерческой тайны давно требует ужесточения", – отметил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
Он также добавил, что служба информационной безопасности банка внедрила целый комплекс мер для полного исключения повторения подобных ситуаций.
Ранее в Москве задержали лжесотрудника министерства внутренних дел РФ, который якобы продавал высокие должности в правоохранительных органах. Отмечается, что подозреваемый никогда не имел никакого отношения к МВД.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: