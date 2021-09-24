Совкомбанк будет добиваться срока для бывшего сотрудника по делу о хищении данных

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Совкомбанк будет добиваться реального срока для бывшего сотрудника по делу о хищении данных и попытке продажи интернет-заявок на кредиты через Telegram, сообщается на сайте банка.

"Бывший сотрудник банка, находясь под следствием по делу о хищении данных, повторно разместил объявление о продаже данных интернет-заявок на кредиты через собственный телеграм-канал. Совкомбанк подал новое заявление в полицию по второму эпизоду попытки мошенничества", – говорится в сообщении.

Позднее в пятницу стало известно, что Роскомнадзор направил в Совкомбанк запрос по утечке данных клиентов и потребовал предоставить информацию о произошедшем.

В мае 2020 года в банке выявили сотрудника внешнего колл-центра, незаконно копировавшего интернет-заявки и продававшего их в социальных сетях. Злоумышленник был задержан и после отпущен под подписку о невыезде. В декабре 2020 года он был признан виновным по статье 183 части 3 УК РФ ("Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну") и осужден на 2 года условно.

Однако, находясь под следствием, экс-сотрудник продолжал копировать информацию и пытаться ее продавать. После было возбуждено уголовное дело, позже переданное в УФСБ России по Республике Дагестан. Сейчас уголовное дело направлено в суд по статье 183 части 3 и статьи 274.1 части 2 УК РФ ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации").

"Эта ситуация наглядно демонстрирует излишнюю мягкость российских законов в отношении данного типа преступлений, которой активно пользуются мошенники. Мы считаем, что российское законодательство по защите информации и коммерческой тайны давно требует ужесточения", – отметил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Он также добавил, что служба информационной безопасности банка внедрила целый комплекс мер для полного исключения повторения подобных ситуаций.

Ранее в Москве задержали лжесотрудника министерства внутренних дел РФ, который якобы продавал высокие должности в правоохранительных органах. Отмечается, что подозреваемый никогда не имел никакого отношения к МВД.

