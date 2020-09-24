Сенатор Инна Святенко поддержала идею изменения расчетов МРОТ и прожиточного минимума

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко поддержала идею изменения расчетов МРОТ и прожиточного минимума. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Необходима социальная справедливость. И она может быть достигнута путем внесения изменений в расчет прожиточного минимума: отказа от устаревшего подхода к расчету величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, и перехода к установлению величины на очередной год в соотношении с медианным доходом", – заявила сенатор.
По словам Святенко, такой подход позволит прожиточному минимум постоянно расти. В 2021 году, в частности, эта величина будет равна 12 тысячам 702 рублям в расчете на трудоспособное население.
"Минимальный размер оплаты труда должен расти, основываясь на увеличении темпов роста медианного дохода и медианной заработной платы. И инициатива министерства труда и соцзащиты населения РФ позволит это сделать", – объяснила сенатор, назвав прошлые меры недостаточно эффективными для современных условий.
Инна Святенко добавила, что 6 октября в заседании комитета Совета Федерации по социальной политике примет участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. На встрече планируется обсудить меры реализации задач по увеличению доходов граждан, поставленных президентом.
Минтруд России предложил новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) накануне. С 2021 года ведомство рассматривает возможность перехода к расчетам на основании 44,2% от среднедушевого дохода.
Минтруд предложил новый подход к расчету МРОТ и прожиточного минимума
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