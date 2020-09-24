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Общество

24 сентября, 22:03

Сенатор Инна Святенко поддержала идею изменения расчетов МРОТ и прожиточного минимума

общество

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко поддержала идею изменения расчетов МРОТ и прожиточного минимума. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Необходима социальная справедливость. И она может быть достигнута путем внесения изменений в расчет прожиточного минимума: отказа от устаревшего подхода к расчету величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, и перехода к установлению величины на очередной год в соотношении с медианным доходом", – заявила сенатор.

По словам Святенко, такой подход позволит прожиточному минимум постоянно расти. В 2021 году, в частности, эта величина будет равна 12 тысячам 702 рублям в расчете на трудоспособное население.

"Минимальный размер оплаты труда должен расти, основываясь на увеличении темпов роста медианного дохода и медианной заработной платы. И инициатива министерства труда и соцзащиты населения РФ позволит это сделать", – объяснила сенатор, назвав прошлые меры недостаточно эффективными для современных условий.

Инна Святенко добавила, что 6 октября в заседании комитета Совета Федерации по социальной политике примет участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. На встрече планируется обсудить меры реализации задач по увеличению доходов граждан, поставленных президентом.

Минтруд России предложил новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) накануне. С 2021 года ведомство рассматривает возможность перехода к расчетам на основании 44,2% от среднедушевого дохода.

Минтруд предложил новый подход к расчету МРОТ и прожиточного минимума

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