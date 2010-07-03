Ректор уральского университета объяснил мониторинг социальных сетей студентов

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Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин объяснил, что вуз наладил системный мониторинг социальных сетей студентов. Он подчеркнул, что делается это ради их безопасности.

Заявление ректора опубликовано на YouTube-канале университета.

Силин заявил, что так университет будет следить за распространением экстремизма, информации о наркотиках, суициде среди учащихся. Мониторинг студенческих аккаунтов поможет руководству вуза обезопасить их владельцев от возможного влияния идей радикального ислама и других "отрицательных явлений", добавил Силин.

Ранее Европейско-азиатское новостное агентство заявило, что первокурсник данного вуза оказался под угрозой отчисления, так как состоял в группе ЛГБТ-сообщества в одной из социальных сетей.

По данным агентства, это обнаружила служба мониторинга морального облика учащихся при вузе, изучающая их профили в соцсетях.

