Ректор уральского университета объяснил мониторинг социальных сетей студентов

Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин объяснил, что вуз наладил системный мониторинг социальных сетей студентов. Он подчеркнул, что делается это ради их безопасности.
Силин заявил, что так университет будет следить за распространением экстремизма, информации о наркотиках, суициде среди учащихся. Мониторинг студенческих аккаунтов поможет руководству вуза обезопасить их владельцев от возможного влияния идей радикального ислама и других "отрицательных явлений", добавил Силин.
Ранее Европейско-азиатское новостное агентство заявило, что первокурсник данного вуза оказался под угрозой отчисления, так как состоял в группе ЛГБТ-сообщества в одной из социальных сетей.
По данным агентства, это обнаружила служба мониторинга морального облика учащихся при вузе, изучающая их профили в соцсетях.
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