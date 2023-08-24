Россиянам рассказали, какую опасность могут нести съедобные грибы

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Грибы, которые растут рядом с оживленными трассами или в городских парках, могут содержать в себе соли тяжелых металлов и ядохимикаты. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на гастроэнтеролога Екатерину Кашух.

По ее словам, грибы могут впитывать из почвы вредные вещества как губка. Если их концентрация окажется слишком высокой, то человек может столкнуться с отравлением. Способность концентрировать в себе вредные вещества зависит от вида грибов, добавила эксперт.

Так, сыроежки, свинушки, маслята и моховики достаточно интенсивно накапливают радиоактивный цезий. В составе белых грибов и шампиньонов можно обнаружить ртуть, а черного груздя – медь.

Помимо этого, съедобные грибы способны нести опасность из-за своего естественного процесса разрушения. Кашух объяснила, что когда они доходят до стадии зрелости, то в них начинают образовываться вредные вещества. Старые грибы могут носить в себе личинки насекомых, грибки и патогенные микроорганизмы. Эксперт предупредила, что если бактерии попадут в человеческий организм, то они могут стать причиной тяжелой инфекции.

"Чтобы не допустить отравления, очень важно правильно обрабатывать и хранить грибы. Перебрать, почистить и отварить их нужно прямо в день сбора. После этого грибы можно оставить в холодильнике на сутки – на это время в них будет приостановлен процесс саморазрушения", – поделилась Кашух.

Также можно просто тщательно промыть грибы, бланшировать их и отправить в морозилку. Она указала, что с помощью такого способа продукт сохранится до года.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что употреблять грибы на голодный желудок крайне не рекомендуется. По словам эксперта, этот продукт будет сложно переноситься.