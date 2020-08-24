В Свердловской области пенсионер сдавал ЕГЭ несколько лет подряд

21:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Свердловской области семидесятитрехлетний пенсионер несколько раз подряд сдавал ЕГЭ, сообщает РИА Новости.
Как рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики региона Татьяна Умнова, дедушка приходил на экзамен в четвертый или пятый раз.
"Если в прошлые годы его выбор предметов был более широк, то в этом году участник остановился на обществознании", – сказала она.
Как уточнили в департаменте информполитики Свердловской области, максимальный результат по двум предметам получили 8 выпускников.
Ранее мэр столицы Собянин подвел итоги сдачи ЕГЭ в Москве. Он напомнил, что экзамен сдавали только те, кто собирался поступать в вуз – почти 60 тысяч человек.
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