В Свердловской области пенсионер сдавал ЕГЭ несколько лет подряд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Свердловской области семидесятитрехлетний пенсионер несколько раз подряд сдавал ЕГЭ, сообщает РИА Новости.

Как рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики региона Татьяна Умнова, дедушка приходил на экзамен в четвертый или пятый раз.

"Если в прошлые годы его выбор предметов был более широк, то в этом году участник остановился на обществознании", – сказала она.

Как уточнили в департаменте информполитики Свердловской области, максимальный результат по двум предметам получили 8 выпускников.

Ранее мэр столицы Собянин подвел итоги сдачи ЕГЭ в Москве. Он напомнил, что экзамен сдавали только те, кто собирался поступать в вуз – почти 60 тысяч человек.