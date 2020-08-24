Назван напиток, способный защитить от рака печени

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Регулярное потребление кофе может защитить от рака печени. К такому выводу пришли австралийские ученые, сообщает "Газета.ру".
Как отмечают ученые, выпивая две или три чашки кофе каждый день, можно снизить возможность возникновения заболевания на 38%, а вероятность смерти от него – на 46%. Увеличив количество кофе в день до четырех или пяти чашек, можно увеличить эти показатели до 41% и 71% соответственно.
Специалисты основывали свои выводы на модели, которую создали исходя из данных по заболеваемости раком печени за 2016 год и употреблению кофе среди тех, кто он него погиб.
Выяснилось, что ежедневное употребление двух чашек кофе могло бы спасти 452 861 пациента. При употреблении четырех чашек это количество увеличилось бы до 723 287 человек.
Ранее немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг рассказал, что из-за неправильного питания на протяжении длительного времени могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.
Чтобы избежать воспаления внутри организма, специалист рекомендовал избегать простых и рафинированных сахаров, ограничить потребление выпечки, шоколада и мармелада.
Также стоит меньше есть солонины, копчений и колбасных изделий, поскольку они признаны канцерогенными. При этом Фрилинг подчеркивает, что употребление этих продуктов раз в неделю не нанесет организму существенного вреда – отказаться от них следует при болях в животе, метеоризме и судорогах.
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