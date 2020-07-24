Еще 5 амбулаторных КТ-центров начнут плановый прием пациентов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

К плановому приему пациентов вернутся еще пять зданий поликлиник, которые ранее были перепрофилированы под амбулаторные КТ-центры для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирус, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, это стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки.

"После того как в медицинских учреждениях будет проведена тщательная дезинфекция помещений и оборудования, врачи начнут принимать плановых пациентов. Также весь персонал предварительно пройдет тестирование на инфекцию", – рассказала Ракова.

Она также добавила, что сейчас в городе продолжают работать 11 КТ-центров, которых вполне достаточно для диагностики пациентов с подозрением на коронавирус.

Ранее в Москве к плановому режиму работы вернулись еще четыре больницы. Эти стационары несколько месяцев принимали пациентов с коронавирусом.