Индексацию маткапитала планируют возобновить с 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Кабмин планирует возобновить индексацию материнского капитала с 2020 года.
По ее словам, с 2021 году будут индексировать с темпами роста инфляции размер маткапитала. Вице-премьер отметила, что он является важнейшей частью национального проекта "Демография", передает "Интерфакс".
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому, материнский капитал можно теперь использовать на перекредитование. Сейчас средства маткапитала можно использовать на перекредитование ранее выданных кредитов под строительство или покупку жилья, но только если эти финансовые обязательства появились до рождения второго ребенка или последующих детей.
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