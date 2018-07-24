Во вторник в Москве будет тепло и дождливо

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Во вторник в столичный регион придет облачная погода. Местами возможен кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в ночные часы составит +16... +18 градусов. Днем температура поднимется до +22... +24 градусов.

Ветер будет дуть восточный, со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось о скором возвращении жары в мегаполис. Уже к концу недели температура воздуха в городе превысит норму на шесть градусов.

По прогнозам синоптиков, грядущий период жары может стать самым продолжительным в этом году. Жара задержится в столице до конца недели или даже до конца месяца.