Июльский зной. Температура воздуха в столице превысит норму на 6 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жара вернется в Москву в среду, 25 июля, а к концу недели температура воздуха в городе превысит норму на шесть градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам синоптиков, "норма средней суточной температуры достигнет своего максимума в годовом ходе" в последние дни июля и в начале августа. Этот период метеорологи назвали "макушкой", или "апогеем" лета, когда температура бывает наиболее жаркой.

При этом в начале недели температура воздуха в столичном регионе останется близкой к норме. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 22–25 градусов. Местами возможны кратковременные дожди.

Однако со среды температура воздуха начнет расти. Даже в ночное время она не опустится ниже плюс 18–20 градусов, а днем в среду и четверг воздух в столице прогреется до плюс 27–29 градусов.

По информации Гидрометцентра, в пятницу и субботу станет еще жарче, осадков не ожидается. Днем будет до плюс 27–32 градусов. "Значения средней суточной температуры будут превышать норму на шесть градусов", – отметили в метеослужбе.

Ранее сообщалось, что "циклоническая депрессия" в столице сменится 30-градусной жарой. Специалисты центра погоды "Фобос" подчеркнули, что грядущий период жары может стать самым продолжительным в этом году. Жара задержится в столице до конца недели или даже до конца месяца, пообещали синоптики.