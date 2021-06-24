Врач рассказал, кому полезен отдых на море

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Отдых на море полезен для жителей средней полосы, особенно, северных районов, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников, передает РИА Новости.
"Это пополнение запасов йода, благотворное влияние солей и минералов, содержащихся в морской воде, морской воздух, а также релаксация", – рассказал Тяжельников.
В то же время он подчеркнул, что в сложной эпидемиологической ситуации отдыхать лучше недалеко от дома. Помимо этого, есть люди, которым морской климат не подходит по состоянию здоровья. Например, тем, у кого были заболевания легких, перед поездкой к морю следует проконсультироваться с врачом.
"Также очень важно перед отпуском вакцинироваться. Ведь путь до места отдыха, да и сам отдых на море часто подразумевает под собой посещение общественных мест, где риск заражения коронавирусом особенно высок. <...> Но стоит помнить, что устойчивый иммунитет вырабатывается не сразу, а только через некоторое время после введения второго компонента. Поэтому о прививке перед отпуском необходимо позаботиться заранее", – добавил он.
Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что нельзя заразиться коронавирусом через воду во время купания, а вот отсутствие социальной дистанции на берегу может представлять угрозу.
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