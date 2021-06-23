Россиянам рассказали о способе получить отпуск сразу на год

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Работник может уйти в отпуск на целый год по уважительной причине, но без сохранения содержания. Такие гарантии дает статья 128 Трудового кодекса России.

Об этом напомнила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она отметила, что при этом в законе не определены конкретные критерии "уважительной причины", их определит сам работодатель. Помимо этого, существуют категории работников, которым не могут отказать в отпуске.

"Так, для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до одного года. А вот для остальных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания определяется работодателем", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Иванова-Швец также предупредила, что уходя в длительный отпуск, работник не только не получает заработную плату, но у него также не накапливается время для очередного отпуска.

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