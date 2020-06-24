Гала-концерт "Песни Победы". Прямой эфир

Гала-концерт "Песни Победы" проходит в студии телеканала Москва 24.

К участию приглашены дуэт "Частный случай", Петр Налич и оркестр, Гарик Сукачев, Диана Арбенина и другие.

Музыканты исполнят не только знаменитые песни военных лет, но и произведения из собственного репертуара.

Выступления записывались в студии Москвы 24 в формате live-концертов.

"Мы ценим близость зрителя и исполнителей, ощущение эмоционального сопереживания. Отказались от сцены, больших залов и пышных декораций. Нам было важно сохранить душевность и искренность этого праздника, в этом мы доверились музыкантам", – рассказал главный продюсер "Москва Медиа" Дмитрий Грачев.