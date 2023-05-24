Россиян призвали не делать замечаний чужим детям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чужим детям нельзя делать замечания, так как ребенок является объектом воспитания родителей и тех, кого они одобрили. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на семейного психолога Владимира Зуева.

Замечания может делать няня или тренер в спортивной секции, а также педагог или репетитор, у которых стоит задача обучить ребенка тем или иным навыкам. Зуев заявил, что одной критикой нельзя решить проблему характера. Психолог рекомендовал не предпринимать попыток перевоспитать детей, чье поведение вызывает вопросы.

"Если поведение ребенка угрожает жизни другого человека, реакция с вашей стороны может быть молниеносной, но в других любых случаях ищите родителя или человека, отвечающего за порядок в данной ситуации", – заключил Зуев.

Ранее психотерапевт, руководитель Центра семейной психологии Александра Толоконина заявила, что комплекс неполноценности, синдром жертвы и синдром отличника могут сильно повлиять на последующую жизнь ребенка. Травму у детей могут вызвать насмешки сверстников, недопонимание с родителями и чрезмерная опека со стороны взрослых.