В Москве проверят мосты и тоннели на пути следования техники на парад Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты комплекса городского хозяйства проверят техническое состояние 53 инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной техники на парад Победы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, речь идет о путепроводах, мостах, эстакадах, пешеходных и транспортных тоннелях.

"Традиционно каждый год перед парадом их тщательно обследуют. В их числе Крылатский, Карамышевский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, Можайский путепровод и другие объекты", – уточнил заммэра.

Он добавил, что специалисты проведут контрольные измерения сооружений, чтобы подтвердить возможность проезда техники, правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождение колонн.

Ранее военная техника, принимающая участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади, прибыла в Москву из подмосковного Алабина. По традиции она расположилась на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы.

Безопасность движения при следовании техники механизированной колонны обеспечивали свыше 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции.

Движение на некоторых улицах столицы будет перекрыто 24 апреля и 9 мая в связи с прибытием и убытием военной техники для подготовки и проведения парада Победы.

На Тверской улице начали наносить временную желтую разметку для движения военной техники на репетиции и параде Победы. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, разметку наносят на участке от Пушкинской площади до Красной площади. Всего там нанесут пять линий разметки длиной по одному километру каждая.