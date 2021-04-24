В Москве проверят мосты и тоннели на пути следования техники на парад Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты комплекса городского хозяйства проверят техническое состояние 53 инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной техники на парад Победы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, речь идет о путепроводах, мостах, эстакадах, пешеходных и транспортных тоннелях.
"Традиционно каждый год перед парадом их тщательно обследуют. В их числе Крылатский, Карамышевский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, Можайский путепровод и другие объекты", – уточнил заммэра.
Он добавил, что специалисты проведут контрольные измерения сооружений, чтобы подтвердить возможность проезда техники, правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождение колонн.
Ранее военная техника, принимающая участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади, прибыла в Москву из подмосковного Алабина. По традиции она расположилась на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы.
Безопасность движения при следовании техники механизированной колонны обеспечивали свыше 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции.
Движение на некоторых улицах столицы будет перекрыто 24 апреля и 9 мая в связи с прибытием и убытием военной техники для подготовки и проведения парада Победы.
На Тверской улице начали наносить временную желтую разметку для движения военной техники на репетиции и параде Победы. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, разметку наносят на участке от Пушкинской площади до Красной площади. Всего там нанесут пять линий разметки длиной по одному километру каждая.
На Тверской начали наносить временную желтую разметку для военной техники
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