Оставленные в гардеробе "Крокус Сити Холла" вещи начнут выдавать 24 марта после 18:00

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Оставленные в гардеробе "Крокус Сити Холла" вещи вместе со следствием будут выдавать 24 марта с 18:00. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем телеграм-канале.

"До 15:00 специалисты упакуют и опишут одежду. В первую очередь отдавать будем тем, у кого на руках есть гардеробная бирка. Прошу отнестись к этому с пониманием. К выдаче машин также готовы", – написал Воробьев.

С его слов, сейчас власти звонят собственникам, чтобы вечером начать возвращать автомобили. В общей сложности на парковках "Крокуса" оставлено 383 машины, уточнил губернатор.

Получить всю необходимую информацию можно по номеру 122-0. Для звонков из Москвы есть телефон 8 (800) 550-50-30.

Между тем стало известно, что уже свыше 5 тысяч человек в столице и области сдали кровь для пострадавших при теракте. Как уточнили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), 23 марта Центр крови ФМБА принял 1 023 доноров.

Сегодня в России проходит общенациональный траур по жертвам. В стране приспустили государственные флаги и отменили все развлекательные мероприятия. Федеральные телеканалы не показывают в эфире развлекательные передачи и рекламу.

Нападение на "Крокус" произошло 22 марта. Мужчины в камуфляже открыли стрельбу по людям, а затем спровоцировали пожар. По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133 человек.

Вечером 23 марта четверых подозреваемых в исполнении теракта доставили в Москву на допрос в Следственный комитет. Рассмотреть ходатайство правоохранителей о заключении задержанных под стражу могут в Басманном суде столицы, где сейчас усилена охрана.

Спасателям потребуется около 6 часов, чтобы разобрать завал в районе сцены "Крокуса"