Опустившиеся на Москву туманы рассеются к 10 утра

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Опустившиеся на российскую столицу туманы рассеются к 10:00. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Центр Европейской России окутали адвективные туманы. Местами видимость ухудшена до 100–200 метров", – написал он.

Со слов Леуса, причиной появления адвективных туманов является поступление теплого и влажного воздуха на холодную и заснеженную поверхность. Там происходит его конденсация, пояснил синоптик. Рассеивание туманов прогнозируется к 08:00–10:00.

24 марта в Москве будет облачная погода с дождем, местами на дорогах возможна гололедица. Как уточнили в российском Гидрометцентре, столбики термометра днем в столице начнут колебаться в пределах от 5 до 7 градусов тепла, по области – от 3 до 8 градусов тепла.

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