Врач рассказал, что собой представляет киста Бейкера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Травматолог-ортопед Марк Иванов рассказал, что кистой Бейкера называют доброкачественные образования под коленями. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".
Врач отметил, что патология дает о себе знать только тогда, когда достигает больших размеров. О кисте могут говорить длительные боли в подколенной ямке, дискомфорт и чувство скованности, проблемы со сгибанием сустава, отек в голеностопе и проблемы с большеберцовым нервом.
По словам Иванова, причин заболевания много. К наиболее частым можно отнести остеоартрозы, травмы суставов, артриты, а также тяжелый физический труд, интенсивные спортивные занятия с нагрузкой на коленные суставы, воспалительные процессы в суставе и лишний вес.
Травматолог обратил внимание, что при проявлении первых симптомов необходимо обратиться к врачу, иначе патология может привести к осложнениям. Самым опасным является разрыв кисты, поскольку жидкость затем вытекает в межмышечное пространство верхней трети голени.
Также игнорирование заболевания может вызвать варикозное расширение вен, тромбофлебит, тромбоз, онемение, боли, нарушение подвижности ноги. Для избежания серьезных последствий Иванов посоветовал минимизировать травмы, сбалансировать питание и нормализовать вес.
Ранее врач-онколог Валерий Егиев рассказал, что симптоматика опухоли в районе поджелудочной железы очень похожа на диабет, язву желудка или различные болезни желчного пузыря. По его словам, фактором риска может быть наследственность и генетическая предрасположенность.
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