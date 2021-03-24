Еще 1 593 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за минувшие сутки вылечились от коронавируса 1 593 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 935 400. Подтвержден 1 431 новый случай заражения, госпитализированы 706 человек", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Москве скончались 53 человека с COVID-19.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в России подтвердили 8 861 новый случай коронавирусной инфекции. В 1 078 случаях болезнь проходит без клинических проявлений.

В Санкт-Петербурге зафиксировали 807 случаев, в Московской области – 535, в Нижегородской – 328, в Ростовской – 238.

