В России выявили 8 861 новый случай коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвердили 8 861 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19. В 1 078 случаях болезнь проходит без клинических проявлений.
В Москве зафиксировали 1 431 новый случай коронавируса, в Санкт-Петербурге – 807, в Московской области – 535, в Нижегородской – 328, в Ростовской – 238.
Всего в РФ зарегистрирован 4 483 471 случай. Наименьшие темпы прироста отмечены в Тыве, Магаданской, Сахалинской областях и Республике Адыгея.
За последние сутки в России подтверждена 401 смерть из-за COVID-19. За весь период по стране скончались 96 219 человек.
За прошедшие 24 часа выздоровели 10 355 человек, всего с начала пандемии COVID-19 переболели 4 098 400 пациентов.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, когда может быть отменен масочный режим. По ее словам, россияне смогут полностью отказаться от масок только после достижения коллективного иммунитета, для которого сейчас необходимо пройти вакцинацию.
При этом прививки от коронавируса могут стать регулярными, поскольку COVID-19 постепенно превращается в сезонный вирус. Она также добавила, что ни мир, ни Россия пока не накопили достаточно опыта для понимания того, сколько держится иммунная защита.
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