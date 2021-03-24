Новый вариант "южноафриканского" штамма коронавируса выделили в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Новый вариант "южноафриканского" штамма коронавируса выделили специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.
"Полногеномное секвенирование показало, помимо мутаций, характерных для "южноафриканского" штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что полученный вирусный изолят был направлен в Государственную коллекцию вирусов. Специалисты продолжают вести исследования.
"В ближайшее время будет проведено изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российским вакцинами", – говорится в сообщении.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что "южноафриканский" штамм коронавируса является более заразным, чем обычная версия.
Ученые заявляли, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, обладает рядом мутаций, позволяющим ему легче проникать в клетки человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа.
Специалисты обнаружили восемь мутаций в спайковом белке "южноафриканского" штамма. Этот белок отвечает за проникновение вируса в клетку.
В ВОЗ сообщили, как меры по борьбе с COVID-19 сказались на распространении других болезней
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