Новый вариант "южноафриканского" штамма коронавируса выделили в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новый вариант "южноафриканского" штамма коронавируса выделили специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

"Полногеномное секвенирование показало, помимо мутаций, характерных для "южноафриканского" штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что полученный вирусный изолят был направлен в Государственную коллекцию вирусов. Специалисты продолжают вести исследования.

"В ближайшее время будет проведено изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российским вакцинами", – говорится в сообщении.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что "южноафриканский" штамм коронавируса является более заразным, чем обычная версия.

Ученые заявляли, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, обладает рядом мутаций, позволяющим ему легче проникать в клетки человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа.

Специалисты обнаружили восемь мутаций в спайковом белке "южноафриканского" штамма. Этот белок отвечает за проникновение вируса в клетку.