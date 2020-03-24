Организаторы мероприятий в Москве рассказали о переносе праздников на лето и осень

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Ивент-индустрия в Москве уходит в онлайн и получает запросы на проведение мероприятий летом и осенью, рассказал Агентству "Москва" руководитель агентства по организации мероприятий Юрий Мирошников.

Он усмотрел в этом позитивный момент, поскольку перенесенные проекты получат больше времени на подготовку. "Отрасль надеется на благополучное разрешение ситуации и выход в нормальный режим работы", – отметил Мирошников.

Частные праздники стали чаще проводить дома. Это связано с указом мэра Москвы от 16 марта, в котором запрещены мероприятия с участием более 50 человек.

"В сложившейся ситуации мы предлагаем нашим клиентам проводить камерные мероприятия – до 50 персон. При этом используем все рекомендации по обеспечению безопасного нахождения гостей на событии", – уточнил специалист.

Он добавил, что спрос на организацию мероприятий на ближайшие несколько месяцев практически отсутствует. "Сейчас проводятся только небольшие мероприятия, которые нельзя было отменить или перенести", – заключил Мирошников.

В России за последние сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

В столице действует режим повышенной готовности. В частности, запрещены мероприятия, число участников на которых может превысить 50 человек.

Оставаться дома должны люди старше 65 лет, а также горожане с хроническими заболеваниями, подчеркнул Сергей Собянин. Режим самоизоляции сохраняется и для граждан, вернувшихся из зарубежных стран.