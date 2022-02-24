Вирусолог рассказал, сколько бустерных доз вакцины защитят от "Омикрона"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал, что для защиты от тяжелого течения "Омикрона" достаточно одной бустерной дозы.
При этом, по словам эксперта, имеет значение, сколько времени прошло с момента вакцинации.
Точных данных о том, насколько хватает действия бустерной дозы, пока еще нет, продолжает Скулачев. "Это неизвестно, но, думаю, от 1 до 6 месяцев", – предположил вирусолог.
Также эксперт рассказал, можно ли полностью защититься от заражения коронавирусом. "От тяжелого течения более-менее защищает любой уровень антител. А вот от заражения – неизвестно, их должно быть точно больше 1 000 единиц BAU/мл", – рассуждает Скулачев.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что бустерную прививку от коронавируса большинство людей переносят легче, чем первые два укола. Вместе с тем, по словам специалиста, реакция организма на процедуру зависит от многих факторов. В частности, от степени стресса и усталости.
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